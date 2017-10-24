Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) düzenlenen "18. Yüzyıldan Günümüze 2. Türk İslam Siyasi Düşüncesi Kongresi", 26 Ekim'de başlayacak.



Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Teşekkül Devrinden 18. Yüzyıla" başlığıyla birincisi 2015'te Aksaray Üniversitesinde düzenlenen kongrenin ikincisi DPÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

Kongre, yaklaşık 100 akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirecek. Açılış konuşmasını, Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mustafa Çalık yapacak.

Kongrede, 19 ayrı oturumda Türk İslam fikriyatının modern zamanlardan itibaren devlet, siyaset, yönetim konularında yaşadığı dönüşüm, etkileşim, kaygı ve sancılar üzerine 80'e yakın bildiri sunulacak.

Kongrenin Danışma ve Bilim Kurulunda, Türk İslam fikriyatı üzerine çalışan İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Doç. Dr. Fatih Şeker, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. Sönmez Kutlu ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden Prof. Dr. Ayhan Bıçak ile DPÜ ve Aksaray Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden Doç. Dr. Özgür Önder, Doç. Dr. Mehmet Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Murat Yaman ve araştırma görevlisi Gökçe Nur Şafak yer alıyor.

Bildirilerin kitap olarak yayımlanması planlanan kongre, 28 Ekim'de sona erecek.