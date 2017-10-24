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Zeytin fidanları karbon emisyonunu azaltacak

24 Ekim 2017 Salı, 16:42
Zeytin fidanları karbon emisyonunu azaltacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Avrupa Birliğinin (AB) finanse ettiği "Gaziantep'te Ağaçlandırma Yoluyla Karbon Emisyonlarının Azaltılması Projesi" çerçevesinde 9 ilçede 160 çiftçiye, 2 yıl içerisinde toplam 50 bin zeytin fidanı dağıtacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, bir otelde düzenlenen, projenin birinci çalışma toplantısında yaptığı konuşmada, çiftçilere topraktan vazgeçmemelerini tavsiye ederek, Türkiye'nin çıkış noktasının toprak ve tarım olduğunu söyledi.

Betonlaşmaya izin verilmemesi gerektiğini anlatan Köken, şunları söyledi:

"Betonları söküp yeniden tarım yapamayız. Onun için tarım arazilerimizi korumalıyız. Aslında şehirler kurulurken çok hızlı hareket edildi. Şehirleri kurarken köyleri ihmal ettik. Şimdi ise tekrar köylere, toprağa dönmeye başladık. Onun için yaşanabilir şehirler, topraklar oluşturmak için birlikte hareket etmeliyiz. Sağlıklı bir dünyada yaşamak için tarım alanlarını korumalıyız.”

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, toplumda iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Projenin maliyetinin 1 milyon lira olduğunu ifade eden Yılmaz, “Nedense Gaziantep denilince akla hep yemek geliyor, tarih geliyor, kültür geliyor. Bunlar aslında hep birbiriyle etkileşen ve birbirini yükselten unsurlardır. Bu topraklar Mezopotamya’nın verimli toprakları. Bu toprakları korumamız gerekiyor." diye konuştu.

Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliklerine karşı bazı projeler ürettiklerini ve bunları vatandaşlarla uygulamaya koyduklarını dile getirerek, projenin de onlardan biri olduğunu vurguladı.

Küresel iklim değişikliği nedeniyle Van'dan Muğla'ya kadar olan bölgenin gelecek 30 ile 50 yıl içerisinde çölleşecek yerler arasında gösterildiğine dikkati çeken Yılmaz, bu alanlarda yeterince sulama projeleri üretilmezse tarım arazilerinin yok olacağını savundu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Behçet Kemal Çağatay da katılımcılara küresel ısınmayla tarımsal alanda yaşanabilecek sıkıntılardan bahsetti.

Gelecek yıl mart-nisan aylarında başlatılması planlanan proje kapsamında 9 ilçedeki 160 çiftçiye, 50 bin zeytin fidanı dağıtılacak. Ayrıca, ilçelerde güneş enerjisiyle çalışacak sulama sistemleri kurulması planlanıyor.


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