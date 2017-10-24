FETÖ sanıklarına hapis cezası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliğinden haklarında açılan davada yargılanan 2 eski polis ile örgütün mahrem imamına çeşitli hapis cezaları verildi.

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında dava açılan eski polis memurları Hüdaverdi Şahin ve Murat Bulut ile avukatları hazır bulundu.

Şahin, savumasında ByLock programını kullanmadığını, telefonunda nasıl çıktığını bilmediğini iddia etti.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Şahin, "15 Temmuz hain bir darbe girişimidir. 15 Temmuz haftasında izinliydim. Hemen görevimin başına döndüm. Kesinlikle bu ağır suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Bulut ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan sanık Şahin'e 6 yıl 3 ay, Bulut'a 6 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan mahrem imamlardan Namık Temel, 7 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı.