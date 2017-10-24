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Kalp krizi geçiren eski büyükelçiye stent takıldı

24 Ekim 2017 Salı, 17:07
Kalp krizi geçiren eski büyükelçiye stent takıldı

KONYA (AA) - Eski Filistin Büyükelçisi Rıbbi Halloum'a, konferansa katılmak için geldiği Konya'da kalp krizi geçirmesi üzerine kaldırıldığı hastanede stent takıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden (NEÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi, NEÜ ve Kudüs Açık Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "Filistin Meselesi ve Türkiye Uluslararası Kongresi"ne katılan Halloum, toplantının ardından kalp krizi geçirdi.

Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan ve anjiyoya alınan Halloum'a, Prof. Dr. Mehmet Akif Düzenli ve Prof. Dr. Ahmet Soylu tarafından gerçekleştirilen operasyonla stent takıldı.

Halloum'u hastanede ziyaret eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Müdahaleden sonra kendini iyi hissettiğini söyleyen Halloum, gösterilen ilgiden dolayı üniversite yönetimi ve doktorlara teşekkür etti.

Halloum, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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