Başkan Bozbağ'dan futbolculara uyarı

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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'un kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, son haftalarda yaşanan puan kayıpları nedeniyle futbolcuları uyardıklarını ifade etti.

Bozbağ, kendisine ait çalışma ofisinde düzenlediği basın toplantısında, takımın Gazişehir Gaziantep ve Grandmedical Manisaspor karşısında sergilediği performanstan memnun olmadığını söyledi.

Ligde ikinci sırada yer aldıklarını hatırlatan Bozbağ, puan kayıplarına rağmen tablonun karamsar olmadığını dile getirdi.

Başkan Bozbağ, bundan sonra daha farklı bir Giresunspor izletmek ve kaybettikleri puanları almak için çalışacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bizim işimiz mazeret üretmek değil, sorun çözmektir. Hiç kimse merak etmesin, yönetim gereği neyse yapacaktır. Şu anda sıkıntı yaşıyoruz, sıkıntıyı çözmek bizim görevimiz. Futbol takımlarına müdahale yapmanın zamanları vardır. Dün futbolcularla geniş katılımlı toplantı yaptık, bizim karakterimizi bilenler gereken uyarıları alırlar. Benim gibi kalbi çarpmayan futbolcuya forma giydirirsek ben de bu makamda oturmam."

Bazı oyuncuların hal ve hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini belirten Bozbağ, Giresunspor'un tüm Türkiye'nin örnek gösterdiği bir kulüp olduğunu vurguladı.

Bozbağ, kulüp olarak Süper Lig hedefleri ve hayallerinin olduğunu ifade ederek, "Benim şehrimin, benim taraftarımın hayalini çalanın hayatını çalarım. Futbolcu o formayla sahaya çıktıysa formanın hakkını verecek. Hangi futbolcu hislerini kaybetmişse bedelini ödeyip gidecek. Sevgisinde, iş ahlakında azalma olan varsa bedelini ödeyip yoluna gidebilir, hiç sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Metin Diyadin'e destek veren Bozbağ, "Metin Diyadin bu takıma lig liderliğini yaşatmıştır; hatası, günahı varsa bize aittir. Taraftar tepki göstermiştir, bu Giresunspor yönetiminin düşüncesini yansıtmaz. Metin Diyadin kendisi Giresunspor'a zarar verdiğini görürse zaten gereğini yapar, biz de yaparız." şeklinde konuştu.

Bozbağ, TFF 1. Lig Kulüpler Birliğini tam anlamıyla faaliyete geçirmek için de çalışmaları sürdürdüklerini, yarın yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek toplantı yapacaklarını kaydetti.