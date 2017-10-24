Afganistan uyruklu kişinin öldürülmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, geçen hafta pazartesi günü Fatih Mahallesi'nde bıçaklanan Said Mehmet Akbar'ın (19) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afganistan uyruklu Mesout Z. (18), Sadam H. (21) ve Ajmal Ş. (19), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 zanlı tutuklandı.
Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'de "alacak verecek" meselesinden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesi üzerine Afganistan uyruklu Said Mehmet Akbar bıçaklanmış, Akbar kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin cinayete ilişkin başlattığı soruşturmada, Afganistan uyruklu Mesout Z. İzmir'de, Sadam H. Konya'da, Ajmal Ş. İstanbul'da gözaltına alınmıştı.