Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Afganistan uyruklu kişinin öldürülmesi

24 Ekim 2017 Salı, 17:19
Afganistan uyruklu kişinin öldürülmesi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, geçen hafta pazartesi günü Fatih Mahallesi'nde bıçaklanan Said Mehmet Akbar'ın (19) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afganistan uyruklu Mesout Z. (18), Sadam H. (21) ve Ajmal Ş. (19), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 3 zanlı tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde 16 Ekim'de "alacak verecek" meselesinden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesi üzerine Afganistan uyruklu Said Mehmet Akbar bıçaklanmış, Akbar kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin cinayete ilişkin başlattığı soruşturmada, Afganistan uyruklu Mesout Z. İzmir'de, Sadam H. Konya'da, Ajmal Ş. İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Denizli'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

DENİZLİ'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Camiden çaldığı parayla otelde kalan kişi yakalandı
YEREL

CAMİDEN ÇALDIĞI PARAYLA OTELDE KALAN KİŞİ YAKALANDI

Afganistan uyruklu kişinin öldürülmesi
YEREL

AFGANİSTAN UYRUKLU KİŞİNİN ÖLDÜRÜLMESİ