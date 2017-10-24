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Güvenlik görevlisinden örnek davranış

24 Ekim 2017 Salı, 17:21

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi tarafından bulunan ve içinde 6 bin lira olan cüzdan, sahibine teslim edildi.

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Berkan Kılıç, hastane binasında bulduğu içinde 6 bin lira olan cüzdanı başhekimliğe teslim etti.

Cüzdanın sahibinin bulunması için hastane yönetimi bina içinde anons yaptırdı.

Tedavi için geldiği hastanede cüzdanının kaybolduğunu fark eden 75 yaşındaki G.D. anonsu duyunca başhekimliğe gitti.

Kimlik doğrulamasının ardından cüzdan güvenlik görevlisi tarafından G.D'ye teslim edildi.

Cüzdanını Berkan Kılıç'tan teslim alan G.D. örnek davranışından dolayı teşekkür ederek "Cüzdanımda 6 bin lira vardı. Kaybettiğimi fark edince çok üzüldüm. Böylesine duyarlı ve işine bağlı çalışanların olması beni mutlu etti. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

G.D, cüzdanındaki parayı hacca gitmek için biriktirdiğini, çalınmaması için yanında taşıdığını kaydetti.

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