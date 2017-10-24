Kayseri'deki FETÖ/PDY davası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, iş adamları Hacı, Memduh ve Şükrü Boydak, Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, aralarında Memduh Boydak, Halit Gazezoğlu, Metin Filiz, Hamdi Kınaş'ın da bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Hacı, Şükrü ve Bekir Boydak ile Metin Çiftçi ve Muzaffer Güner'in Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldığı duruşmada tanıklar dinlendi.

Tanık Şükrü Tamer Başyazıcıoğlu, sanıklar Erol Boydak ve Halit Gazezoğlu tarafından 2006 yılında bir toplantıya davet edildiğini söyledi. O toplantıya katıldığı ve bu organizasyonun gerçekleştiği yurda 4-5 kez daha gittiğini belirten Başyazıcıoğlu, başka bir tarihte de Memduh Boydak ve yanındaki birkaç kişinin babasını iş yerinde ziyaret ettiğini dile getirdi.

Ziyaret sırasında herhangi bir cemaatin ya da grubun isminin geçmediğini iddia eden Başyazıcıoğlu, Boydak ve yanındakilerin, babasına Melikşah Üniversitesi hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Diğer tanık Şeref Özdemir de 2003'te başladığı sohbet toplantılarına 2005 yılına kadar devam ettiğini anlattı. Daha sonra burs ve kurban parası vermeyi reddettiğini vurgulayan Özdemir, "Para vermeyince selamı sabahı kestiler." diye konuştu. Özdemir, kendi isteğiyle Melikşah Üniversitesine 50 bin lira yardım yaptığını da ifade etti.

Uzun yıllar eğitimci olarak çalıştığını belirten tanık Mehmet Kılnamaz da dershanelerle ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünün yaptığı sektör toplantılarında yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri dershanelerle ilgili toplantı yapıyordu. Ben de bir dershane çalışanı olarak katılıyordum. Bu toplantıda FETÖ'nün dershanelerinde çalışan yöneticiler, FETÖ'nün yurt dışındaki okullarında isimleri Türk olan yabancıların çalıştığını söyledi. Ben o gün, bunların yabancılara uşaklık ettiklerini anladım."

Kılnamaz, 2006 yılında dershane sektörünü bırakıp Kayseri Ticaret Odasında çalışmaya başladığını ve FETÖ üyeleri tarafından defalarca tehdit edildiğini de öne sürdü.

Tanık Nuh Elmacıoğlu ise "Oğlum Amerika'da FETÖ'nün okulunda okuyordu. Oğlumun Amerika'daki öğretmenleri Kayseri'ye geldi. Bizden Amerika'da alınan yeni okul binası için para istediler. Daha sonra 17-25 Aralık olayları yaşandı. Ben de bunu fırsat bilip oğlumu okuldan aldım." ifadelerini kullandı.

Tanık Mustafa İlter de sanıklar Memduh Boydak ve Halit Gazezoğlu'nun, eşi Berna İlter'den Melikşah Üniversitesi için yardım talep ettiklerini, kendisinin de onay verdiğini savundu. İlter, "125 bin lirayı severek verdik, belgesini de aldık. Şirkete de gider olarak gösterdik." dedi.

Mahkeme heyeti, tanıklar Mustafa Sarı, Mehmet Konur, Adem Tanç, Gülhanım Budak, Tuncay Albayrak, Şaban Güç ve Salih Fazlıoğlu'nun da ifadelerine başvurdu.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.