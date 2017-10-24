FETÖ sanığı eski polise hapis cezası

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MALATYA (AA) - Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan eski polis, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Volkan Şahan, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Adına kayıtlı her iki telefonda da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Şahan, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Evde yaşlı annesi ve engelli kardeşi bulunduğunu, adına kayıtlı cep telefonlarından birisinin de evde kaldığını anlatan Şahan, bu telefondan annesi ve kardeşinin işlem yapamayacağını iddia etti.

Sanık Şahan, aleyhinde beyanda bulunan bir tanığın bulundukları evdeki iftar yemeğinde ABD'den getirilen ve FETÖ elebaşına ait terli atleti koklattığı iddialarını ise kabul etmedi.

Mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı Musa Erdem Altınhalka, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumunun dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Şahan, kanser hastası olduğunu belirterek, "Aleyhimdeki beyanları kabul etmiyorum. ByLock kullanmadım. 15 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum. Eşim boşanma davası açtı. Evliliğimi kurtarmak için tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık eski polis memuru Şahan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, hükümle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

