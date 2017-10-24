FETÖ şüphelisinin "ByLock"undan "toplantı tedbirleri" çıktı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan şüphelinin telefonundaki "ByLock"tan, örgüt mensuplarına verilen kendilerini gizlemeye yönelik talimatlar ortaya çıkarıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen bir kadın şüphelinin program içeriklerinden, örgütün toplantılarda alınması gereken tedbirlere ilişkin gönderdiği bir e-posta bulundu.

Şubat 2016'da "Tedbiri 16'ya, hızı 32'ye katlayalım" başlığıyla gönderildiği belirlenen mesajda, tedbir için örgüt mensuplarına 25 maddeden oluşan sözde talimat gönderildiği tespit edildi.

- "Göstermelik tanıtım toplantısı süsü verilmeli"

Toplantı yerinin sadece toplantıya katılacak kişilere bildirilmesi gerektiği ifade edilen talimatlarda, şu ifadelere yer verildi:

"Toplantıya katılacak kişiler, eşleri dahil toplantı yerini kimseye söylememeli. Toplantı yer, mimli yer olmamalı, mümkünse bakir, esnaf, hadim, öğretmen veya güvenilir tanıdıkların iş yeri, evi, bağ ve bahçesi olabilir. Ev sahibi ve sahibesinin evde olmasına dikkat edilmeli. Eğer toplantı esnafın mekanında ise çalışanlara veya komşulara dikkat edilmeli. Toplantımızın makul bir gerekçesi olmalı, tanıtım, kurs, altın günü, firmaların göstermelik tanıtım toplantısı süsü verilmeli. Ortak ağız olmalı, ne için toplanıldığına dair, ara ara hatırlatılmalı."

Talimatlarda, toplantı yerine araçsız gidilmesi veya aracın uzağa park edilmesi gerektiği belirtilerek, "Adres tam olarak öğrenilmeli, tekrar çağrılaşmamalı. Data hattını sadece sekreter getirmeli, aynı adresten 6-7 data hat sinyal vermemeli. GSM resmi toplantı olarak iş yerinizde yapılmıyorsa asla oraya getirilmemeli. Toplantıya gidilirken GSM yanınızda ise uçak moduna alma ve kapatma sağlıklı değil, onun yerine birden batarya çıkarma veya hattı çıkarma daha sağlıklı (Telefona ulaşılamayacağını operatöre rapor etmemeli), şebeke değiştirilip uçak moduna da alınabilir. Toplantı mekanına yaklaşıldığında biraz geçilerek veya binanın etrafında dolaşarak fiziki takip var mı kontrol etmeli eğer varsa toplantı yerine girmeden oradan uzaklaşılmalı. GSM açık şekilde seyahat ediyorsanız, kullandığınız aracın kiralık olmasının bir espirisi yok, daha önce belirttiğimiz gibi HTS ve EDS sistemi entegre." denildi.

- "İnsanlardan bir insan olarak gezilmeli"

Büyük harflerle, "Kağıt, kalem kullanımı yasak, notlar Whatsaby üzerinden tutulmalı." yazılan talimatlar, şu şekilde devam etti:

"1 Mart'a kadar veri yansıtması yapılamamalı, sonrasında ise sadece ilgili kişi tedbirli yansıtma yapmalı. Toplantılarımız 7-8 kişiyi geçmemeli (maximum 9 kişi kuralı) illaki 9'u geçme durumu varsa gündemini işleyen arkadaşlara müsaade edip tekrar 9'u geçmeyecek şekilde devam edilmeli. Parça parça gelinip parça parça gidilmeli, insanlardan bir insan olarak gezilmeli, şüpheli veya vazifeli gibi gezilmemeli. Toplantı yerleri rutine bağlanmamalı. Bir haftadır belli olan toplantı yeri son gün değiştirilebilir."

- "Tedbirsiz gelen geri gönderilmeli veya yaptırımda bulunulmalı"

Talimatlarda ayrıca site güvenlik görevlisi veya kamera sistemi olan yerlerin tercih edilmemesine vurgu yapılarak, örgüt toplantısı içeriğinde uyulacak kurallar şu şekilde sıralandı:

"İsim belirtmek lüzumu şart değilse başka vazifedeki arkadaşlardan toplantıda isim belirterek konuşulmamalı. Tedbire teşvik için toplantılarda isim vererek 'Falanı almışlar, baskın yapılmış, şu şu ele geçirilmiş aman dikkat' demek, tedbir anlatırken tedbirsizlik yapmak demek. Magazine vermeyelim. Anlatılmasında maslahat varsa isim adres vermeden anlatılmalı. Her toplantı öncesi tek tek nasıl gelindiği sorulmalı, tedbirsiz gelen arkadaş geri gönderilmeli veya bir yaptırımda bulunulmalı. Bir sonraki toplantıya tedbirli gelinmesi sağlanmalı. GSM'de telaffuz edilmiş toplantı veya randevu var ise gidilmemeli."