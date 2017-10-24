'Batı Karadeniz'in Efes'i'ndeki bulgular belgeleniyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Konuralp bölgesindeki "Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde tamamlanan kazı çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Konuralp Müzesi'nde düzenlenen toplantıda, aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Prusias ad Hypium Antik Kenti bölgesindeki bu yıl çalışmalarda çıkarılan eserler tanıtıldı.

Konuralp Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Züleyha Kartal Önemli, Konuralp Bölgesi'nde başlayan bu yılki kazı çalışmalarının tamamlandığını ve bulguların belgeleme işlemlerinin başladığını söyledi.

Buluntuların ve yapılan çalışmalardan elde edilen bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasını istediklerini aktaran Önemli, şöyle konuştu:

"Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki tiyatro yapısının kazı çalışmasına ilk olarak 2013 yılında, Bakanlık ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni ile başlanmıştır. 2013 yılından bu yana, her yıl yaz sezonunda kazı çalışması yapılıyor. Yaptığımız çalışmalar ve buluntuların da belgelenmesinin ardından, tüm belgeler bakanlığımıza sunulacak. Düzce ilinin en önemli tarihi yapısı olan antik kentin kazısı için verilen emeğin herkes tarafından görülmesini istedik. Elde edilen ve heyecan duyulan buluntulardan herkesin haberdar olmasını istedik."

DÜ Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin kazı çalışmalarında emek verdiğini vurgulayan Önemli, destek veren herkese teşekkür etti.

Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak ise Batı Karadeniz'in antik kentinin gün yüzüne çıkması için tüm çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından kazıda görevli DÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Emre Okan tarafından kazı çalışmaları sırasında çekilen fotoğraflar ve çeşitli belgelerin yer aldığı sunum gerçekleştirildi.