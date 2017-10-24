Çocukların kavgası cinayetle sonuçlandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de kavga ettiği çocuk tarafından tüfekle vurulan 12 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi'nde yaşayan U.B. (13) henüz bilinmeyen bir nedenle, Erkan Mermi (12) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.B, yanında getirdiği pompalı tüfekle Mermi'ye ateş ederek, olay yerinden kaçtı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mermi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekiplerinin yerini tespit ettiği U.B, yakalanarak gözaltına alındı.
Olayın çocukların aileleri arasında bulunan husumet nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.