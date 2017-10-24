ŞANLIURFA (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç, Şanlıurfa temasları kapsamında Balıklıgöl Yerleşkesi ile Göbeklitepe'yi ziyaret etti.
İzzetbegoviç, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret ettikten sonra beraberinde Vali Abdullah Erin ile Balıklıgöl Yerleşkesine geçti.
Burada Hazreti İbrahim'in dünyaya geldiği rivayet edilen makamı ziyaret eden İzzetbegoviç, Balıklıgöl'deki balıklara yem attı.
Yerleşkedeki tarihi mekanlarında incelemede bulunan İzzetbegoviç, Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı.
Balıklıgöl ziyaretinin ardından İzzetbegoviç ile beraberindekiler, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında bulunan Göbeklitepe ören yeri ile Şanlıurfa Müze Kompleksini de gezdi.