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Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası

24 Ekim 2017 Salı, 18:14


ANTALYA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen EUBC Genç Erkekler Avrupa Boks Şampiyonası, 33 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılımıyla devam ediyor.

Antalya'daki 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda, bugün ringe çıkan milli takım sporcularından Azad Demirhan ve Mücahit İlyas, rakiplerini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Müsabakalarda 52 kiloda ringe çıkan Azad Demirhan, İtalyan rakibi Alessandro Adami'yi 5-0 gibi net bir skorla geçti. Mücahit İlyas ise +91 kiloda Rus rakibi İbragim Khidirov'u çekişmeli geçen müsabakanın ardından 3-2 yenmeyi başardı.

Şampiyonada yarı final maçları cuma, final ise cumartesi günü oynanacak.

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