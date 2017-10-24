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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 18:18

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen farklı meslek gruplarından 13 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.​

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