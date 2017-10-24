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Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 18:19

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 10 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Samsun'da, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen zanlılar, 11 gün önce gözaltına alınmıştı.


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