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Belediye Başkanının inceleme talebi üzerine bir çalışana gözaltı

24 Ekim 2017 Salı, 18:19

SAMSUN (AA) - Samsun'da Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'nın, bir süre önce bir belediye çalışanının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından tüm personelin incelenmesi talebinin sonucunda, örgütle ilgisi bulunduğu belirlenen kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Taşçı, yaptığı yazılı açıklamada, belediye personeli bir kişinin geçen haftalarda tutuklanmasının ardından personel listesinin yeniden incelenmesi için emniyetten talepte bulunduklarını belirtti.

FETÖ soruşturması kapsamında sürdürülen operasyonlara sonuna kadar destek verdiklerini vurgulayan Taşçı, "Kim bu hain yapının parçası olduysa cezasını çekecek. Bu anlamda güvenlik güçlerimiz ile işbirliği halindeyiz. Personel listemizi emniyetimize bildirerek yeniden bir inceleme talep ettik. Bu inceleme sonucu bir belediye çalışanı güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.

Türkiye için önemli bir iç tehdit oluşturan FETÖ ihanet şebekesine karşı tavırlarının net olduğunu vurgulayan Taşçı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalarda inceleme devam edecek. Yeni tespitler olması halinde de İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler, bugün olduğu gibi gereğini yapacak. Büyük kararlılık içinde sürdürülen operasyonların sonuna kadar destekçisiyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki dik duruşu, kararlılığı, bizim en büyük güç kaynağımızdır. Hep birlikte el ele, omuz omuza vererek ülkemizin en hassas noktalarına dahi sızan FETÖ virüsünü temizleyeceğiz."


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