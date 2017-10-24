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FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

24 Ekim 2017 Salı, 18:25

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan kişi sahte kimlikle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, cumhuriyet savcılığının talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama müzekkeresi bulunan İ.A'nın Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evinde arama yapıldı.

Şüphelinin kendisini Harun Akdağ sahte kimliği ile farklı bir şahıs olarak tanıtmaya çalıştığı ve hareketlerinden telaşlı olduğunun farkedilmesi üzerine yakalama müzekkeresindeki fotoğraftan şüpheli İ.A. olduğu anlaşıldı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma soruşturması kapsamında gözaltına alınan İ.A. hakkında belgede sahtecilik suçu kapsamında da adli tahkikat düzenlendi.

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