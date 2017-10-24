Gaziantepli kursiyerlerin sanat eserleri sergilendi

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GAZİANTEP (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakan Yardımcısı Ali Şahin, "AK Parti olarak yeni bir medeniyet tasavvurumuz var. Ne kadar güçlü ekonomiye, siyasete sahip olursak olalım kültür ve sanat ayağını da inşa etmeden bu hayalimiz eksik kalır." dedi.

Şahin, Gaziantep Sanat Merkezi'nde düzenlenen 3. Geleneksel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) sergisinin açılış törenine katıldı.

Açılışta konuşma yapan Şahin, kentte kadınların sanata daha çok ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Şu anda kalabalığın yüzde 90'u kadınlardan oluşuyor. Erkekler Mangal sanatından öteye gidememiş gibi. Bu da en kadim sanatlarından biri ama Gaziantepli erkekleri sanatın içine dahil etmeliyiz." dedi.

Gaziantep'in zanaat kenti olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Biz güçlü sanat dünyası olan medeniyetin çocuklarıyız. Bizim sultanlarımızın, atalarımızın kimisi marangoz kimisi beste ustası, kimisi tablo ustasıydı. Ruhumuzu dinlendirecek sanat dalına atılmazsak eksik kalıyoruz. Bedenimiz dinlendirmek istiyorsak sporu, ruhumuzu dinlendirmek istiyorsak sanatı hayatımızın parçası haline getirmemiz lazım. AK Parti olarak yeni bir medeniyet tasavvurumuz var. Ne kadar güçlü ekonomiye, siyasete sahip olursak olalım kültür ve sanat ayağını da inşa etmeden bu hayalimiz eksik kalır."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GASMEK'in Gaziantep'in en güzel markası olduğunu belirtti.

Şahin, "Kalkınma, demokrasi yerelde başlıyor. 2 milyon kardeşimizin yaşam kalitesine dokunmak bizim borcumuz. Bütün 'en'lerin olduğu bir şehirde zengin fakir, genç yaşlı herkese dokunabilmenin, fırsat eşitliği vermenin adıdır GASMEK. İnşallah geleceğimiz çok aydınlık olacak. Bütün gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Açılışa Kocaeli Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, eski RTÜK Başkanı Zahid Akman, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.



