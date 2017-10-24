GÜNCELLEME - Gelini izlerken vurulan küçük kızın ölümü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, komşularına getirilen gelini balkondan izlerken maganda kurşunuyla vurulan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 yaşındaki Zeliha Gül'ün yaşamını yitirdiği Hacıbayram Mahallesi'nde ruhsatlı silahı bulunan kişileri incelemeye aldı.
Soruşturmada Gül'e isabet eden mermi çekirdeğinin, M.G'ye ait tabancayla eşleştiği belirlendi.
Gözaltına alınan zanlı M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'da dün düğün sonrası komşularına getirilen gelini görmek için balkona çıkan 12 yaşındaki Zeliha Gül, başından vurularak hayatını kaybetmişti.