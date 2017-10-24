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Kastamonu'daki FETÖ/PDY davası

24 Ekim 2017 Salı, 18:42

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski 3. sınıf emniyet müdürü ile polis memurunun yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyeliği, terör örgütü kurma, yönetme" iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski 3. sınıf emniyet müdürü S.G. ile polis memuru V.K. ve avukatları katıldı.

S.G, savunmasında ByLock kullanmadığını öne sürdü.

Meslek hayatı boyunca hiçbir terör örgütüyle bağının olmadığını savunan S.G, daha önceki duruşmalarda hakkında ifade veren gizli tanıkların doğruyu söylemediğini iddia etti.

FETÖ ile hiçbir bağı bulunmadığını ileri süren S.G, "Bu örgütle hiçbir bağım yok. Bunların okuluna gitmedim, çocuklarımı göndermedim. Herhangi bir gönül bağım yok. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum." dedi.

Diğer sanığı ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, karar için duruşmayı 31 Ekim'e erteledi.


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