Samsun'daki FETÖ/PDY davası

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SAMSUN (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla yargılanan, örgütün kapatılan dershanesinde öğretmenlik yapan tutuklu sanık Emin Ö. ile avukatları katıldı.

Telefonunda örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen Emin Ö, savunmasında "Ubeyde55" isimli ByLock kullanıcısı olduğu iddialarını kabul etmedi.

Duruşmada mahkeme heyetine, "Yakınlarım dışında başka insanlar var, duruşmaya katılabiliyorlar mı?" diye soran Emin Ö'ye heyet başkanı, "Duruşma herkese açıktır." yanıtını verdi.

Heyetin "Ubeyde isminde çocuğun, eşin ya da yakınından birisi var mı?" sorusu üzerine Emin Ö, "ByLock içerikleri benimle ilgili değildir. İsimleri geçen kişileri tanımıyorum. ByLock kullanmadım, telefonuma yüklemedim. ByLock içerisindeki diyaloglar benimle ilgili değildir. Telefonumu eşime vermedim ancak derse girmeden önce öğretmenler odasına bıraktığım olmuştur." dedi.

Emin Ö, Bank Asya hesabına talimatla para yatırmadığını da ifade etti.

Mahkeme heyeti başkanının, "ByLock içeriklerinde 'canımlı, cicimli' yazışmalar var. Sanki bayan konuşmaları gibi. Başkası kullandıysa söyle." sözleri üzerine Emin Ö, "Görünce ben de şaşırdım. Telefonumu kendim kullandım. Ben ve eşim, siyasi konulardan tartışarak örgüte bağlı kurumlarla irtibatımızı kestik. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 26 Ekim'e erteledi.



