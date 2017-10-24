Samsunspor'da hedef 3 puan

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SAMSUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu, "Ligde yukarıları hedef alıyorsak kazanmak zorunluluğumuz var. İç saha maçlarında 3'er puanları almak istiyoruz." dedi.

İpekoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Gaziantepspor ile ligin en zor maçını oynayacaklarını söyledi.

Rakibin çok dinamik ve diri oyunculara sahip olduğunu vurgulayan İpekoğlu, "Gaziantepspor, yaş ortalaması 20 olan bir takım. Çaykur Rizespor maçında yürekten oynayan ve mücadele eden bir ekip olduklarını gösterdiler. Bir tek eksikleri tecrübesizlik ancak ligde yukarıları hedef alıyorsak kazanmak zorunluluğumuz var. İç saha maçlarında puan kaybetmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayite ve Kenan Karışık'ın Gaziantepspor maçında sakatlıkları nedeniyle oynamayacağını belirten İpekoğlu, "Davy Claude Angan da sakatlıktan yeni döndü. Tam hazır değil. Samaras da istediğim seviyede değil. Belki Angan'a ilk 11'de yer verebilirim. Samsunspor'un orta sahasında 12 oyuncu var. Yani alternatifimiz çok ama diğer bölgelerde alternatif ne yazık ki az." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor'un final paslarında sıkıntısı olduğuna dikkati çeken İpekoğlu, "Final paslarını doğru kullansak belki daha fazla gol atacağız. Bunun için antrenmanlarda çok çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalarda bu eksiğimizi geliştirirsek daha etkili bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

Öte yandan Samsunspor, 27 Ekim Cuma günü sahasında yapacağı Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İpekoğlu yönetiminde kırmızı-beyazlılar, kültür fizik hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Jonathan Ayite ile Kenan Karışık katılmadı.



