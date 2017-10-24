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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 18:50

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yol kontrolleri sırasında durdurdukları bir kişinin üzerinden pasaport ve kimlik çıkmaması üzerine sorgulama yaptı.

Ukrayna vatandaşı Myroslav Shcherban (31) olduğu tespit edilen kişinin, ülkede kaçak yaşadığı belirlenince Kuzdere Mahallesi'ndeki evinde arama gerçekleştirildi.

Metruk evde yapılan aramada, içinde esrar bulunan 50 paket esrar ile televizyon dolabı içerisinde özel ışıklandırma sistemiyle yetiştirilen 36 saksıda Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ukraynalı Shcherban, emniyetteki ifade işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı.

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