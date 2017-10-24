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Antalya'da kamyon esnafa çarptı: 2 yaralı

24 Ekim 2017 Salı, 18:51

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde kamyonun yol kenarında nar satan esnafa çarpması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Murat Ayama idaresindeki 07 GJJ 85 plakalı kamyon, Kemer-Antalya karayolu Göynük Kavşağı'nda yol kenarında nar satan Süleyman Eren'e çarptı.

Kazada, sürücü Ayama ile çarpmanın etkisiyle savrulan Eren yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

Esnaf Eren'in, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza anında bölgede bulunan vatandaşlardan Maksut Yalçın, arkadaşı Süleyman Eren'in kamyonun çarpması sonucu savrulduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Bu arada, nar tezgahının da yola savrulması üzerine ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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