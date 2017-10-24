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Bursa'da özel harekat destekli operasyon

24 Ekim 2017 Salı, 18:59
Bursa'da özel harekat destekli operasyon

BURSA (AA) - Bursa'da çeşitli suçlardan aranan bir şüphelinin yakalanması için özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, 60'a yakın çeşitli suçtan aranan ve daha önce polis ile jandarma ekipleriyle silahlı çatışmaya giren Burak Örekli'nin yanında 2 kişiyle Demirtaş Barajı çevresinde görüldüğü ihbarını değerlendiren Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baraj çevresini ablukaya aldı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda ormanlık alanda arama yapıldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, Örekli ve arkadaşlarının Osmangazi ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki bir sokakta olduğunu belirledi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler Örekli'nin yanındaki bir kişiyi yakaladı.

Örekli'nin ise sokaktaki bir motosikleti çalarak kaçtığı öğrenildi. Yakalanan şüphelinin ifadelerinden faydalanan ekipler aynı mahalledeki bir apartman dairesine de baskın düzenledi. Dairede Örekli'ye rastlanmazken, evin baca kısmında pompalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin söz konusu mahalledeki bazı boş dairelere girdikleri, buralarda saklandıkları bildirildi.

Polis ekiplerinin Örekli ve yanındaki kişiyi yakalamak için bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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