GÜNCELLEME - Saçına 33 paket eroin gizlemiş

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kadının saçında gizlenmiş 33 paket eroin ele geçirildi.
Ulubatlıhasan Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yunus ekipleri, otobüs durağında şüpheli hareketlerde bulunan kadının kimlik kontrolünü yaptı.
Şüpheli S.S'nin üzerinde arama gerçekleştiren polis ekipleri, kadının saçına gizlenmiş birer gram ağırlığında olduğu tahmin edilen 33 paket eroin buldu.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüpheli S.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.