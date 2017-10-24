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ARDAHAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Bilecik ile Eskişehir'in tarihi ve kültürel yerlerini gezen 180 öğrenci Ardahan'a döndü.

Bakanlıkça 180 günlük eylem planı kapsamında uygulamaya konulan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 ilden seçilen 15 yaş ve altı 50 bin çocuğun ülkenin farklı illerini ziyaret etmesi amacıyla hazırlanan projeden yararlanan Ardahan'dan 180 öğrenci, Bilecik ve Eskişehir gezilerini tamamladı.

Gezinin ardından Ardahan'a dönen öğrenciler için İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki törene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, yetkililer ve öğrenciler katıldı.

Vali Bilmez, hayatında çok geziye katıldığını, ancak ortaokul yıllarında Şanlıurfa'ya yaptığı geziyi hiç unutmadığını dile getirdi.

Bu nedenle "Biz Anadoluyuz" projesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bilmez, şunları söyledi:

"Bu projenin amacı, bu ülkede yaşayan herkesin, 80 milyon bir millet olduğumuz bilincini sizlere aşılamak, bunun farkına vardırmak. Siz buradan Eskişehir'e gittiniz ve orada sizi hiç tanımayanlar sizi misafir etti. Evlerinde ağırladılar. Burada milletin ne demek olduğunu, öyle inanıyorum ki hepiniz müşahede etmişsinizdir. Temelini attığınız bu arkadaşlığı ilelebet yaşatacaksınız. Bilecik, Eskişehir Ardahan arasında köprü olacaksınız."

Bilmez, Ardahanlı öğrencileri Eskişehir ve Bilecik'te ağırlayanlara teşekkür etti.

Bu gezinin ülkenin birliğine de katkıda bulunacağını vurgulayan Bilmez, "Bu gördüklerinizi ve yaşadıklarınızı arkadaşlarınıza anlatmanızı istiyoruz. Anadolu'nun ne demek olduğunu, 'Biz Anadoluyuz' ne anlama geldiğini bütün herkese anlatacaksınız. Kardeşliğin ne demek olduğunu herkese göstereceksiniz. Sizler kendi gözlerinizle şahit oldunuz. Türkiye'nin bir olduğunu, 80 milyonun kardeş olduğunu." dedi.

Vali Bilmez ve Belediye Başkanı Köksoy, öğrencilerle tek tek sohbet ederek gezi hakkında duygularını dinledi. Öğrenciler, Eskişehir ve Bilecik'ten getirdikleri hediyeleri Vali Bilmez'e takdim etti.