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Tekirdağ'da sağanak

24 Ekim 2017 Salı, 19:25

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak sebebiyle Hükümet Caddesinde araçlarıyla ilerlemeye çalışan sürücüler ile yayalar zor anlar yaşarken, trafikte aksamalar meydana geldi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için bina saçaklarına ve otobüs duraklarına sığındı.

Su birikintilerinin oluştuğu yollarda yürümekte zorluk çeken vatandaşlar, şemsiye, çanta ve poşetlerle de kendilerini yağmurdan korumaya çalıştı.

Meteoroloji yetkilileri yağışın yarın da devam edeceğini bildirdi.

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