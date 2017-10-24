Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnşaatın 5. katından düşen işçi öldü

24 Ekim 2017 Salı, 19:31

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çalıştığı inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesi Ereğli Sokak'ta bir apartman inşaatında çalışan sıva ustası Engin Afşar, 5. katın dış sıvasını yaparken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Afşar, ağır yaralandı.

Olayı gören diğer çalışanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından, Afşar'ı Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Afşar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da sağanak
YEREL

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK
Ganos Dağı eteklerinde sonbahar
YEREL

GANOS DAĞI ETEKLERİNDE SONBAHAR
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Eşkinat'a soruşturma
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI EŞKİNAT'A SORUŞTURMA

Hastanede deprem tatbikatı
YEREL

HASTANEDE DEPREM TATBİKATI
Tekirdağ'da yeni otobüs terminalinin temeli atıldı
YEREL

TEKİRDAĞ'DA YENİ OTOBÜS TERMİNALİNİN TEMELİ ATILDI