Zonguldak'ta kaçak kömür ocakları imha edildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, kaçak işletildiği belirlenen 5 kömür ocağı imha edildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, merkez, Kilimli ve Kozlu ilçelerinde, kaçak kömür ocağı açılarak üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırmasında kaçak işletildiği belirlenen kömür ocaklarında üretim yapıldığı tespit edildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileri ile jandarma ekiplerince girişlerine yerleştirilen dinamitlerin patlatılması sonucu kaçak ocaklar imha edildi.
Öte yandan, kömür ocaklarını kaçak işlettiği belirlenen şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirilirken, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.