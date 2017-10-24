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Denizli Ticaret Borsası

24 Ekim 2017 Salı, 19:42

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,92 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Mısır yemlik Kg0,800,83TTS
Mısır yemlikKg0,700,70TTS-GT
Mısır çereziKg 5,005,00TTS
Buğday sertKg 0,900,90TTS
Buğday sertKg 0,890,90TTS-GT
Yağlı tohumlar
AnasonKg 19,3620,00TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 4,924,92 MTS
Haşhaş tohumu beyazKg 10,5010,54TTS
Haşhaş tohumu maviKg 11,50 12,50TTS
Haşhaş tohumu sarıKg 10,6710,67TTS
Yer fıstığı kaplamalıKg 6,508,50TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (dana sakatatlı)Kg 24,7525,50TTS
Ciğer büyükbaşKg 22,00 22,00 TTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (9 mm)Kg15,0015,96TTS
Leblebi sarı (8 mm)Kg 7,208,00TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 8,108,20TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 10,00 10,00 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,5011,50TTS
Leblebi sarı (9,75 mm)Kg 11,7012,95TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 13,1016,50TTS
Leblebi çikolatalıKg 8,008,35TTS
Leblebi kırıkKg2,502,50TTS
Leblebi kalburaltıKg4,755,55TTS
Leblebi çıtırKg8,7510,00TTS
Leblebi şekeriKg8,5010,38TTS
Kasaplık canlı hayvanlar
İnekAd12,707,0012.707,00MTS
Çeşitli maddeler
Kimyon natürel Kg 5,50 9,00 TTS
Kimyon işlenmişKg 11,50 14,50 TTS
Kekik Kg 5,5013,00 TTS
Kekik işlenmişKg 11,50 15,50 TTS
Çörek otuKg 7,408,80 TTS
Kotasyon dışı ürünler
RezeneKg 6,009,50 TTS
Kişniş Kg 4,00 4,20 TTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

TTS- GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil


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