Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,92 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Mısır yemlik
|Kg
|0,80
|0,83
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,70
|0,70
|TTS-GT
|Mısır çerezi
|Kg
|5,00
|5,00
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,90
|0,90
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,89
|0,90
|TTS-GT
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|19,36
|20,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|4,92
|4,92
|MTS
|Haşhaş tohumu beyaz
|Kg
|10,50
|10,54
|TTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|11,50
|12,50
|TTS
|Haşhaş tohumu sarı
|Kg
|10,67
|10,67
|TTS
|Yer fıstığı kaplamalı
|Kg
|6,50
|8,50
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (dana sakatatlı)
|Kg
|24,75
|25,50
|TTS
|Ciğer büyükbaş
|Kg
|22,00
|22,00
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|15,00
|15,96
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|7,20
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,10
|8,20
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|10,00
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,50
|11,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,70
|12,95
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,10
|16,50
|TTS
|Leblebi çikolatalı
|Kg
|8,00
|8,35
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,50
|2,50
|TTS
|Leblebi kalburaltı
|Kg
|4,75
|5,55
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|8,75
|10,00
|TTS
|Leblebi şekeri
|Kg
|8,50
|10,38
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|İnek
|Ad
|12,707,00
|12.707,00
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kimyon natürel
|Kg
|5,50
|9,00
|TTS
|Kimyon işlenmiş
|Kg
|11,50
|14,50
|TTS
|Kekik
|Kg
|5,50
|13,00
|TTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|11,50
|15,50
|TTS
|Çörek otu
|Kg
|7,40
|8,80
|TTS
|Kotasyon dışı ürünler
|Rezene
|Kg
|6,00
|9,50
|TTS
|Kişniş
|Kg
|4,00
|4,20
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS- GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil