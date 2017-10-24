Arkadaşları "Cansu" için yürüdü

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Doğa Sporları Kulübü öğrencileri Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Olympos bölgesinde düzenlenen kaya tırmanış şenliği sırasında düşerek hayatını kaybeden arkadaşları Cansu Nur Özkalp için anma yürüyüşü yaptı.

KBÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cansu Nur Özkalp'ın arkadaşları ile Ankara'dan gelen annesi, babası ve kız kardeşi, üniversite önünde buluştu.

Öğrenciler ve Özkalp ailesi, Karağaaç bölgesindeki kentin en yüksek alanına kadar yürüdü.

Doğa Sporları Kulübü Başkanı Oğuz Semih Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Cansu ile ilk tanıştıklarında liseler için proje yazdıklarını belirterek, "Farklı birçok çalışma yaptık. En büyük hayali Karabük'e bir tırmanış duvarı yaptırmaktı. Son bir yıldır bunun için uğraşıyordu. Bu tırmanış duvarını tamamlayıp onun ismini vermeyi düşünüyoruz." diye konuştu.



Cansu'nun çok sevdiği dağ sporunu yaparken hayatını kaybettiğini belirten Yaşar, "Cansu çok hırslı, neşeli bir kızdı, sürekli gülümserdi. İlk tanıştığımızda dersler dışında hiçbir şey düşünmüyordu. Daha sonra dağcılık sporu ile tanışınca bu spor, tutkusu haline geldi. Bu sporla ilgili pek çok eğitime katıldı." ifadesini kullandı.