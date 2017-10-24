Düzce'de FETÖ/PDY operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan S.K. ve A.D. polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde bulunan bazı belge ve dökümanlara el konuldu.
S.K. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.