Kardemir Karabükspor'da kupa maçı hazırlıkları

KARABÜK (AA) - Kardemir Karabükspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Ekim Perşembe günü sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Tesisleri'nde, teknik direktör Tony Popovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından teknik çalışma yaptı.
İdmana, sakatlıkları bulunan Luis Ibanez ve Mustapha Yatabare katılmadı.
Kırmızı-mavili ekip, yarın çalışmalarını tamamlayarak kampa girecek.