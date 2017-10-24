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Atakum Belediyesine yönelik operasyon yapıldığı iddiası

24 Ekim 2017 Salı, 19:49

SAMSUN (AA) - Samsun Valiliği, "AKP'li belediyeye polis baskını" başlığıyla yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bir internet sitesinde "AKP'li belediyeye polis baskını" başlığıyla yayımlanan haberde, "Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin Atakum İlçe Belediyesine operasyon düzenlendiği" yönünde ifade yer aldığı belirtildi.

Atakum Belediyesine yönelik bir operasyonun söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Samsun Emniyet Müdürlüğümüz KOM Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütü ile mücadele kapsamında 24 Ekim'de yapılan planlı operasyonda ikametinde yakalanan şüpheli Atakum Belediyesinde taşeron firma işçisi olarak çalışmaktadır. Belediyedeki ofiste kendisinin kullandığı bilgisayarın bulunduğunu beyan etmesi üzerine belediyede sadece bu bilgisayarın hard diskine el koyma işlemi yapılmıştır."



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