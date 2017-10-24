Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

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SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgüt hiyerarşisinde "abla" ve "abi" olarak adlandırılanların da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adli mercilere sevk edilen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, "Zanlılar arasında örgütün Samsun bayan öğrenci evleri sorumlusu, örgüt tarafından Çarşamba eyalet ablası olarak tanımlanan örgüt yöneticisi, İlkadım bayan eyalet sorumlusu, katalog evliliklerinden sorumlu Samsun izdivaç sorumlusu, bölge öğrenci yurtları sorumlusu, örgüt tarafından ev abileri ve ablaları olarak tanımlanan örgüt sorumluları olduğu değerlendirilenlerin bulunduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İzdivaç grubunun katalog evliliği yaptıracağı örgüt üyelerini A, B, C ismini verdikleri gruplara ayırdıklarının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gruplar arasında eşleştirme yaparak adayların belirlendiği, meslek gruplarına göre ayrı bir gruplandırma yapıldığı, bazı meslek gruplarındaki erkek adaylar ile evlendirilecek bayanlara 'kıyafet fedakarlığı' adı altında isteklerde bulunulduğu tespit edildi. Örgüt evlerinde kalan öğrencilerin okuduğu bölüm, gireceği sınav gibi kriterlere göre ayrılarak tasnif edildiği, örgüt evlerinden ayrılıp devlet yurtlarına geçen öğrenciler ile özel ilgilenilerek tekrar örgüt evlerine katılmaları için çalışmalar yapıldığı ortaya çıkarıldı. 'Kınalama' adı altında örgüte bağlı öğrencilerin birbirleriyle irtibatlandırdıkları yönünde bilgilere ulaşıldı."







