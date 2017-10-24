Öne Çıkanlar
Son Dakika
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 19:52

SAMSUN (AA) - Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında örgüt hiyerarşisinde "abla" ve "abi" olarak adlandırılanların da bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adli mercilere sevk edilen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 3'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirilen açıklamada, "Zanlılar arasında örgütün Samsun bayan öğrenci evleri sorumlusu, örgüt tarafından Çarşamba eyalet ablası olarak tanımlanan örgüt yöneticisi, İlkadım bayan eyalet sorumlusu, katalog evliliklerinden sorumlu Samsun izdivaç sorumlusu, bölge öğrenci yurtları sorumlusu, örgüt tarafından ev abileri ve ablaları olarak tanımlanan örgüt sorumluları olduğu değerlendirilenlerin bulunduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İzdivaç grubunun katalog evliliği yaptıracağı örgüt üyelerini A, B, C ismini verdikleri gruplara ayırdıklarının belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu gruplar arasında eşleştirme yaparak adayların belirlendiği, meslek gruplarına göre ayrı bir gruplandırma yapıldığı, bazı meslek gruplarındaki erkek adaylar ile evlendirilecek bayanlara 'kıyafet fedakarlığı' adı altında isteklerde bulunulduğu tespit edildi. Örgüt evlerinde kalan öğrencilerin okuduğu bölüm, gireceği sınav gibi kriterlere göre ayrılarak tasnif edildiği, örgüt evlerinden ayrılıp devlet yurtlarına geçen öğrenciler ile özel ilgilenilerek tekrar örgüt evlerine katılmaları için çalışmalar yapıldığı ortaya çıkarıldı. 'Kınalama' adı altında örgüte bağlı öğrencilerin birbirleriyle irtibatlandırdıkları yönünde bilgilere ulaşıldı."



İLGİLİ HABERLER
Atakum Belediyesine yönelik operasyon yapıldığı iddiası
YEREL

ATAKUM BELEDİYESİNE YÖNELİK OPERASYON YAPILDIĞI İDDİASI
Samsunspor'da hedef 3 puan
YEREL

SAMSUNSPOR'DA HEDEF 3 PUAN
Samsun'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI

Belediye Başkanının inceleme talebi üzerine bir çalışana gözaltı
YEREL

BELEDİYE BAŞKANININ İNCELEME TALEBİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞANA GÖZALTI

Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Samsun'da bıçakla yaralama ve darp iddiası
YEREL

SAMSUN'DA BIÇAKLA YARALAMA VE DARP İDDİASI
Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Samsun Ticaret Borsası
YEREL

SAMSUN TİCARET BORSASI
Samsun'da balık fiyatları
YEREL

SAMSUN'DA BALIK FİYATLARI
Baykuş yavruları avlanma eğitiminin ardından doğaya salındı
YEREL

BAYKUŞ YAVRULARI AVLANMA EĞİTİMİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINDI

Samsun'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
GÜNCELLEME - Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Samsun'da düğünde çıkan kavgada gelinin darbedilmesi
YEREL

SAMSUN'DA DÜĞÜNDE ÇIKAN KAVGADA GELİNİN DARBEDİLMESİ
&quot;Deltada kaçak avcılık yapanın ümüğünü sıkarız&quot;
YEREL

"DELTADA KAÇAK AVCILIK YAPANIN ÜMÜĞÜNÜ SIKARIZ"
GÜNCELLEME - Samsun'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

GÜNCELLEME - SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Altı yaşında lösemiyi yendi, pasta keserek kutladı
YEREL

ALTI YAŞINDA LÖSEMİYİ YENDİ, PASTA KESEREK KUTLADI
Samsun'da silahlı kavga: 4 yaralı
YEREL

SAMSUN'DA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI