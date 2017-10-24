Antalya'da fuhuş operasyonu

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 1'i yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alınırken, farklı ülkelerden 9 kadın da kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından kente getirilen yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada K.T, M.T, M.K. ve Ukrayna uyruklu M.A'nın birlikte hareket ederek, özellikle yurt dışından maddi durumu iyi olmayan kadınları "çok para kazanacakları" vaadiyle yol masraflarını karşılayarak ülkeye getirdikleri ve fuhuş yaptırdıkları tespit edildi.

Söz konusu kişiler tarafından fuhuş amaçlı kullanılan 5 ev ve 2 araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 Ukrayna, Moldova, Kırgızistan ve 2 Kazakistan uyruklu 9 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, cep telefonu ve senet ile fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 950 lira ele geçirildi.

Yabancı uyruklu kadınlar, haklarında gerekli işlemler yapılmak üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan 4 şapheli ise adliyeye sevk edildi.