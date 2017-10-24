Düzce'de Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama

DÜZCE (AA) - Düzce'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başsavcılık tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakkında yakalama kararı çıkartılan Ö.K'nın adresine, Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler, cep telefonu ve bazı dokümanlara el koyarak şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.