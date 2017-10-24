Trabzon'daki FETÖ davası

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TRABZON (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Artvin Garnizon Komutanı Adnan Dinçsoy'un da yer aldığı biri firari, biri tutuksuz 17 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.



Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile yakınları ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Mente Kilis L Tipi Kapalı Cezaevi, Bekir Sıtkı Değirmenci Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi, Eser Usta Van F Tipi Kapalı Cezaevi, Kürşat Karadeniz ile Sincan Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.



Sanıklara üzerlerine atılı suçlamaları hatırlatan mahkeme başkanı, 17 sanıktan sadece Miktat İnan'ın örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığının tespitine yönelik müzekkere cevabı geldiğini söyledi.

Eski Artvin Garnizon Komutanı Dinçsoy, beyanında, cumhuriyet savcısının mütalaasına katılmadığını belirtti.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Dinçsoy, gizli tanığın, örgütün Samsun bölge sorumlusu "Selman" kod isimli kişiyle merkez lojmanlarındaki evine gelerek görüştükleri iddiasını yalanladı.

Dinçsoy, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında Genelkurmayda üst düzey işlerde görevlendirildiğine dikkati çeken Dinçsoy, "Hiç kimse o güne kadar benden şüphelenmedi, sonra ödül gibi Artvin Garnizon Komutanlığına tayinim oldu. Daha sonra gizli tanık beyanlarına itibar edildi ve tutuklandım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Murat Köse de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

O dönem 3. Ordu Komutanlığında İnsansız Hava Araçları (İHA) birlik komutanlığı yaptığını kaydeden Köse, "15 Temmuz'a katılmadım. İHA birlik komutanıydım. FETÖ'cü olsaydım katılırdım. Bu bir kumpas davasıdır." diye konuştu.

Gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini dile getiren Köse, "Tanık altındaki görüştüğü kişileri söylüyor ama talimat aldığı üstlerini söylemiyor." dedi.

Tutuklu sanık Rıfat Demir ise gizli tanığın kendisini hiçbir askeri şahısla tanıştırmadığını ileri sürdü. Demir, "Kod isim kullanmadım. Tanıkla görüşmem kısa olmuştur. Beni kimseye devretmemiştir. 2009 yılında İstanbul'a tayin olunca ilişkimi bitirdim." şeklinde ifade verdi.

Diğer tutuklu sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliyelerini talep etti.

Sanık avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



