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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

24 Ekim 2017 Salı, 20:16


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim

Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Birgül Güler, Da Silva, Buijs, Özgenur Yurdagülen, Ceyda Aktaş (Funda Bilgi, Aylin Kurtuluş, Elif Boran, Merve Tanıl, Selin Hazal Arifoğlu, Sinem Bayazıt)

İlbank: Buse Ünal, Santos, Mariana Aydın, Ceren Baysal Çağlar, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Ceren Önal, İlayda İşçimen, Ece Morova, Zeynep Oturan, Selen Ursavaş, Eylül Karataş)

Setler: 25-21, 22-25, 25-23, 26-24

Süre: 122 dakika (27, 31, 31, 33)


BURSA (AA) - Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında İlbank'ı 3-1 yendi.

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