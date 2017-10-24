Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Tuncay Sevim
Nilüfer Belediyespor: Duygu Düzceler, Birgül Güler, Da Silva, Buijs, Özgenur Yurdagülen, Ceyda Aktaş (Funda Bilgi, Aylin Kurtuluş, Elif Boran, Merve Tanıl, Selin Hazal Arifoğlu, Sinem Bayazıt)
İlbank: Buse Ünal, Santos, Mariana Aydın, Ceren Baysal Çağlar, Yaprak Erkek, Gökçen Denkel Zop (Ceren Önal, İlayda İşçimen, Ece Morova, Zeynep Oturan, Selen Ursavaş, Eylül Karataş)
Setler: 25-21, 22-25, 25-23, 26-24
Süre: 122 dakika (27, 31, 31, 33)
BURSA (AA) - Voleybolda, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında İlbank'ı 3-1 yendi.