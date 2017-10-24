Grandmedical Manisaspor, kupa maçı hazırlıklarına başladı





MANİSA (AA) - TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 26 Ekim Perşembe günü sahasında TFF 2. Lig temsilcisi Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tarık Almış Tesisleri'nde teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, şut ve taktik ağırlıklı çalıştı.

İdmanın ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Fatih Tekke, takım olarak iyi yolda olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de bulunan tüm takımlara karşı zorluk yaşatabilecek oyuncu grubuna sahip olduğunu belirten Tekke, "Sadece beraber oynama alışkanlığını getirmeliyiz ve oyuncularımız öz güvenlerini geri kazanmalı. Bu açıdan alınan her galibiyet bizim için önemli. Performans olarak baktığımızda bazı oyuncularımızın performansının arttığını görüyoruz. Önümüzde iyi bir süreç var. Sahada daha iyi bir Manisaspor olacak. Artık önümüzde bir kupa maçı var. Giresunspor maçını unuttuk ve tüm konsantrasyonumuzu kupa maçına verdik. Her maçta olduğu gibi Hatayspor maçına da kazanmak için çıkacağız." diye konuştu.

Hatayspor maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans verebileceğini anlatan Fatih Tekke, şunları kaydetti:

"Bu maçta rotasyona da gidebiliriz ancak karşılaşacağımız Hatayspor takımı saygıyı hak eden bir ekip. Hatayspor maçı için kadroda değişiklik düşünüyorum. Hafta sonu zorluk derecesi daha yüksek bir karşılaşmamız olacak. Bu yüzden Giresunspor maçına göre kadromuzda büyük bir değişiklik planlıyoruz. Her oyuncum çok iyi çalışıyor. Daha az süre almış futbolcularımı da görmek acısından kupa maçı bizim için önemli bir karşılaşma olacak. Şunu bir kez daha söylemek istiyorum; hangi kadro ile çıkarsak çıkalım her maça kazanmak için çıkacağız."