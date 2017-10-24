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GÜNCELLEME - Ardahan merkezli PKK/KCK operasyonu

24 Ekim 2017 Salı, 20:30

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasıyla bağlantıları olduğu belirlenenlere yönelik Ardahan merkezli İstanbul ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 kişi, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 8 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olma ve propaganda yapma" suçundan tutuklandı.

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