GÜNCELLEME - Ardahan merkezli PKK/KCK operasyonu

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasıyla bağlantıları olduğu belirlenenlere yönelik Ardahan merkezli İstanbul ve Hakkari'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 kişi, emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Ardahan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan 8 kişi, "silahlı terör örgütüne üye olma ve propaganda yapma" suçundan tutuklandı.