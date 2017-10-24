GÜNCELLEME - Muğla merkezli uyuşturucu operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 14 ilde düzenlenen ve şehit polis "Nedip Cengiz Eker"in adı verilen uyuşturucu operasyonunda Fethiye ve Marmaris ilçelerinde gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 19 zanlı tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince turistik bölgelerdeki uyuşturucu satıcılarına yönelik Muğla merkezli eş zamanlı operasyonlarda, Fethiye ve Marmaris ilçelerinde gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Operasyon kapsamında Marmaris'te aranan şüphelilerden B.S. de gözaltına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan B.S. ile 18 şüpheli, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Muğla merkezli 14 ilde 21 Ekim'de 264 polis ve 8 dedektör köpeğinin katıldığı FETÖ'nün darbe girişiminde şehit düşen polis "Nedip Cengiz Eker"in adı verilen operasyonda 59 kişi hakkında işlem yapılmış, gözaltına alınan 17 zanlıdan 14'ü tutuklanmıştı.