Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Onur Karabaş, Gökmen Baltacı, Deniz Caner Özaral
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Birol Parlak, Berkan Emir, Landel (Dk. 62 Emre Akbaba), Maniatis, Emre
Nefiz, Lungu, Mbilla (Dk. 42 Vagner Love), Yusuf Serdar Çoban (Dk. 62 Fernandes)
Edirnespor: İbrahim Aydinç, Murat Damra Kaya, Cihan Güneş, Emirhan Özkan, Kemal Emre Bozoğlu, Harun Akyel, Kone (Dk. 65 Mariko), Metin
Çalışkan, Sabur Eser (Dk. 88 Emre Gedik), Tolga Cengiz, Yunus Namdar (Dk. 86 Batuhan Bozkurt)
Goller: Dk. 85 Fernandes, Dk. 90+2 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 68 Metin Çalışkan (Edirnespor), Dk. 76 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Aytemiz Alanyaspor, konuk ettiği Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi ekibi Edirnespor'u 2-0 yenerek, 5. tura yükseldi.