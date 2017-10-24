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FETÖ zanlıların Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanması

24 Ekim 2017 Salı, 21:10

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle aranan ve Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince, Bodrum Turgutreis açıklarında sürat teknesinde yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen O.K, Ü.K. ve H.A.İ'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Mehkemeye sevk edilen 3 şüpheli, terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.

Bodrum ilçesinde, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla aranan 6 zanlı, 23 Ekim'de Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanmış, zanlıları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan Ukrayna uyruklu 2 organizatör gözaltına alınmıştı.

Organizatörler çıkartıldıkları mahlemece tutuklanmıştı. Gözaltında bulunan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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