Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Kahramanmaraş 12 Şubat
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Kahramanmaraşspor: Mesut Balkan, Bilal Hallaçlar, Evren Kilarci, Serbay Yağız, Kemal Akbaba, Timur Bayram Özgöz, Onur Bayramoğlu (Dk. 53 Yusuf Emre Kasal), Okan Salmaz (Dk. 79 Aydın Çetin), Barış Çiçek, İbrahim Ethem Sevinç, İsa Baltacı (Dk. 89 Ethem Ercan Pülgir)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Robin Yalçın, Jantscher, Recep Niyaz, Süleyman Koç (Dk. 64 Ozan Papaker), Lincoln (Dk. 46 Samudio), Özgür Çek, Orhan Ovacık, Ümit Kurt, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 86 Okan Şimşek)
Gol: Dk. 43 Timur Bayram Özgöz (penaltıdan) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Recep Niyaz, Dk. 42 Lincoln, Dk. 45 Ümit Kurt (Çaykur Rizespor), Dk. 63 Kemal Akbaba, Dk. 75 Okan Salmaz, Dk. 76 Bilal Hallaçlar, Dk. 90+4 Ethem Ercan Pülgir (Kahramanmaraşspor)
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Kahramanmaraşspor, TFF 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.