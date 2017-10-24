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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

24 Ekim 2017 Salı, 21:28
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


Stat: Fethiye İlçe

Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral

Fethiyespor: Eser Altın, Mehmet Demirözü (Dk. 62 Cemil Adıcan), Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Metin Sevinç, Ömürcan Yıldırımlı (Dk. 41 Yiğit Gökoğlan), Enes Dada, İzlem Anıl Balakkız (Dk. 70 Ertuğrul Arslan), Yiğit Yöney, Burak Keskin, Anıl Arıcıoğlu

Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Ahmet Bahçıvan (Dk. 61 Magaye Gueye), Vinicius, Bilal Yener Arıca (Dk. 86 Tevfik Altındağ), Sercan Kaya, Renan Diniz, Didi, Uğur Daşdemir, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse (Dk. 78 Renan Foguinho)

Goller: Dk. 43 Yiğit Gökoğlan (Fethiyespor), Dk. 69 Bahattin Köse, Dk. 73 Gökhan Süzen (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 73 Efe Karaoğlu, Dk. 84 Metin Sevinç (Fethiyespor), Dk. 75 Bilal Yener Arıca (Adanaspor)


MUĞLA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u 2-1 yendi. Turuncu beyazlı ekip, 5. tura yükseldi.

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