Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Fethiye İlçe
Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Mehmet Emin Tuğral
Fethiyespor: Eser Altın, Mehmet Demirözü (Dk. 62 Cemil Adıcan), Efe Karaoğlu, Sinan Morgil, Metin Sevinç, Ömürcan Yıldırımlı (Dk. 41 Yiğit Gökoğlan), Enes Dada, İzlem Anıl Balakkız (Dk. 70 Ertuğrul Arslan), Yiğit Yöney, Burak Keskin, Anıl Arıcıoğlu
Adanaspor: Hayrullah Mert Akyüz, Gökhan Süzen, Ahmet Bahçıvan (Dk. 61 Magaye Gueye), Vinicius, Bilal Yener Arıca (Dk. 86 Tevfik Altındağ), Sercan Kaya, Renan Diniz, Didi, Uğur Daşdemir, Bekir Yılmaz, Bahattin Köse (Dk. 78 Renan Foguinho)
Goller: Dk. 43 Yiğit Gökoğlan (Fethiyespor), Dk. 69 Bahattin Köse, Dk. 73 Gökhan Süzen (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 73 Efe Karaoğlu, Dk. 84 Metin Sevinç (Fethiyespor), Dk. 75 Bilal Yener Arıca (Adanaspor)
MUĞLA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u 2-1 yendi. Turuncu beyazlı ekip, 5. tura yükseldi.