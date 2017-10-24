Adana'da kadının darbedildiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kadının erkek arkadaşı tarafından darbedildiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, Toros Mahallesi'nde yaşayan Ayşegül E. (47) aynı evi paylaştığı erkek arkadaşı tarafından darbedildiği öne sürdü.
Sinir krizi geçiren kadın, kaldırım taşıyla evin camlarını kırdı, eşyaları da dışarı attı.
Ayşegül E'yi bir kadın polis memuru teselli etti. Kadını darbettiği öne sürülen kişi olay yerinden uzaklaştı.
Kadın, polis merkezine giderek erkek arkadaşından şikayetçi oldu.