Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 315 sikke ve pişmiş topraktan yapılan figürler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda bir otomobilde tarihi eser taşındığı bilgisine ulaştı.

Otomobili takibe alan ekipler, Şanlıurfa-Suruç karayolunda durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, bagajda poşetler içerisinde 2 bin 315 sikke ve pişmiş topraktan yapılan figürler ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü M.A, işlemler için jandarma komutanlığına götürüldü.

Sikkeler, Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi. İncelemede, bakır, bronz ve gümüşten yapılan sikkelerin bazılarının sahte olduğu, orijinallerinin de Roma ve Bizans dönemlerinden kaldığı belirlendi.



